Rheinland-Pfalz

Der bundesweite Protest gegen das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz beschäftigt nun auch Mainz massiv. Die Polizeigewerkschaft GdP läuft Sturm und hat Innenminister in 15 Ländern aufgefordert, keine polizeilichen Unterstützungskräfte mehr nach Berlin zu entsenden. Die GdP-Landesvorsitzende Sabrina Kunz fordert dies mit eindringlichem Appell an Innenminister Roger Lewentz (SPD). Beamte sehen sich per Generalverdacht großem Misstrauen ausgesetzt und fürchten, auf Berliner Pflaster zu leicht falsch beschuldigt zu werden.