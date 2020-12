Archivierter Artikel vom 22.03.2020, 10:14 Uhr

Mainz

Polizei zieht positive Samstags-Bilanz: Regelungen scheinen angekommen zu sein

Auch an diesem Sonntag müssen die Menschen in Rheinland-Pfalz mit den verschärften Regeln gegen die Ausbreitung des Coronavirus zurechtkommen. Am Samstag haben sich die allermeisten Menschen daran gehalten, wie die Polizei beobachtet hat. Einen Teil mag auch das zunächst kalte und ungemütliche Wetter beigetragen haben.