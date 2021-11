Papier ist rar: Folgen der Corona-Krise treffen Druckereien und Verlage hart – auch den Mittelrhein-Verlag

An solche Meldungen haben wir uns in den zurückliegenden Monaten bereits gewöhnen müssen: Autos kommen entweder gar nicht oder erheblich verzögert aus den Fabriken, weil Chips aller Art fehlen. Aber nicht nur den Daimlers, Audis oder Volkswagen dieser Welt geht aktuell das Produktionsmaterial aus. Im Ahrtal fehlen Heizungen zum Wiederaufbau der zerstörten Häuser, weil nicht ausreichend Geräte oder Gerätekomponenten verfügbar sind – und die Handwerker somit zur Untätigkeit verdammt sind. Und auch unter dem einen oder anderen Weihnachtsbaum könnte es demnächst übersichtlich aussehen: Spielzeug, Elektronik aller Art – mittlerweile ist vieles, was wir ganz selbstverständlich für immer und überall verfügbar hielten, tendenzielle Mangelware.