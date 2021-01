Rheinland-Pfalz

Schutzausrüstung, Hygienekonzepte, deutlich mehr Aufwand bei der Desinfektion der Fahrzeuge: Die Corona-Pandemie erschwert die Arbeit der Rettungsdienste in Rheinland-Pfalz. „Die Arbeitsbelastung ist gestiegen“, sagte Christian Görg, Vorstand des Regionalverbands Mittelrhein der Johanniter. Das dauerhafte Tragen von FFP2- oder FFP3-Masken, aber auch die erhöhten Anforderungen an die Hygienekonzepte fordern die Rettungsdienste. So nehme die Desinfektion von Fahrzeugen inzwischen deutlich mehr Zeit in Anspruch. Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sprach von einer hohen Belastung.