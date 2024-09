„Paladin“-Prozess Koblenz: Kein psychiatrisches Gutachten für Joachim T.

Plus Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz

Koblenzer „Paladin“-Prozess geht ohne Angeklagten weiter: Brief von Joachim T. aus der U-Haft beschlagnahmt

Am jüngsten Prozesstag im "Paladin"-Verfahren am Koblenzer Landgericht ist ein Vorstrafenurteil des Hauptangeklagten - Joachim T. verlesen worden. Ferner wurde berichtet, dass ein Brief, den T. in U-Haft geschrieben haben soll, beschlagnahmt worden sei.