Plus Rheinland-Pfalz „Paladin“-Prozess in Koblenz: Joachim T. tritt gegen Anklagebank – und muss in die Zelle Von Johannes Mario Löhr i Joachim T. duzte die Richterin im Koblenzer Landgericht, fluchte - und trat gegen die Anklagebank. Foto: Jörg Niebergall Der Hauptangeklagte im Koblenzer „Paladin“-Prozess ist am jüngsten Verhandlungstag am Landgericht einmal mehr mit penetrant störendem Verhalten aufgefallen. Er duzte die Staatsschutz-Richterin, ignorierte ihre Anweisungen, trat und schlug gegen die Anklagebank – und wurde am Ende von der Hauptverhandlung ausgeschlossen. Szenen, die man so in Justitias Hallen ganz sicher nicht alle Tage erlebt. Lesezeit: 4 Minuten

Ein Angeklagter, der eine Richterin duzt, dreist über sie hinwegspricht und später gegen die Anklagebank tritt – all dies ist am jüngsten "Paladin"-Prozesstag am Koblenzer Landgericht tatsächlich so passiert. Derartiges Verhalten eines Angeklagten erlebt man selten bis nie in Justitias Hallen. Die Rede ist von Joachim T., der sich in ...