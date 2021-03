Osterurlaub Ade? Die wichtigsten Fragen und Antworten

Plus

Ostern steht vor der Tür, doch die Feiertage werden von großen Einschränkungen geprägt sein. Denn die Corona-Lage ist durch gefährliche Virusvarianten und deren rasante Verbreitung so angespannt wie nie. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht sogar von einer neuen Pandemie. Besonders das Reisen soll deshalb so weit es geht verhindert werden. Im jüngsten Bund-Länder-Beschluss vom 22. März heißt es dazu, dass der grenzüberschreitende Reiseverkehr weiterhin „auf das absolut erforderliche Mindestmaß begrenzt“ werden soll. Ein Überblick, was nun beim Reisen gilt.