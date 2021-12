Die Menschen in den Flutgebieten haben Furchtbares gesehen und erlebt. Damit sie mit ihren Ängsten und Gedanken nicht allein sind, wird die psychosoziale Begleitung in der Zeit bis zum Jahreswechsel ausgeweitet, berichtet der Opferbeauftragte der Landesregierung, Detlef Placzek. Unter anderem ist die psychosoziale Hotline im Moment rund um die Uhr erreichbar. Im Gespräch mit unserer Zeitung richtet Placzek zudem einen eindringlichen Appell an die Kassenärztliche Vereinigung.