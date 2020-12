Online-Umfrage: Wir gewöhnen uns an den Ausnahmezustand

Mittlerweile setzt eine Gewöhnung an die Krise ein, zeigen Ergebnisse einer wöchentlichen, repräsentativen Online-Umfrage unter 1000 Bürgern vom 6. und 7. April, deren Ergebnisse unserer Zeitung vorliegen. An dem Projekt der Uni Erfurt beteiligen sich unter anderem das Robert Koch-Institut und das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Einer der prägendsten Befunde der Forscher in dieser Woche: „Mobilitätsdaten aus Mobiltelefonen zeigen einen kleinen Anstieg in der Bewegungshäufigkeit der Bevölkerung.“ Das bedeutet: Es wird nicht mehr so konsequent zu Hause geblieben wie in den Vorwochen. Auf der anderen Seite spricht sich mehr als die Hälfte der Befragten (55 Prozent) dafür aus, die Maßnahmen auch nach dem 19. April nicht zu lockern.