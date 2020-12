Mainz/Trier

Lukas Fritz ist einen ungewöhnlichen Weg gegangen. Der Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg studiert in Mainz Medizin, ohne ein Abitur in der Tasche zu haben. Fritz landete über die Hauptschule in Saarburg in einer Krankenpflegerausbildung im Trierer Brüderkrankenhaus, die er mit einem Notenschnitt von 1,3 abschloss. Mit der Ausbildung durfte er dann Medizin in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt studieren. Das Land will den Weg für Studierende ohne Abitur – wie Lukas Fritz – an die Hochschulen nun weiter pflastern.