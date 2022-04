Erst kommt die Hilfe, dann die Herausforderung: Das Land Rheinland-Pfalz setzt beim Thema Wohnungs- und Obdachlosigkeit auf einen neuen Ansatz mit dem Namen „Housing First“. Arbeits- und Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) kündigte nun in Mainz an, dass die Herangehensweise in den nächsten Wochen in die Praxis umgesetzt werden soll. Das Ministerium möchte nach Angaben des SPD-Politikers mit vier Projekten beginnen und dann eine erste Bilanz ziehen.