Der Appell in der CoronaKrise lautet: „Bleiben Sie zu Hause!“ Aber was machen Menschen, die gar kein Zuhause haben? Obdachlose sind der derzeitigen Situation besonders schutzlos ausgeliefert, warnt der Verein Armut und Gesundheit in Mainz. „Wir haben derzeit 150 bis 200 Menschen, die in Mainz ohne festen Wohnsitz unterwegs sind“, schätzt der Mainzer Obdachlosenarzt Gerhard Trabert: „Wie sollen die sich schützen? Das ist absolut ungeklärt.“