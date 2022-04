Rheinland-Pfalz geht den nächsten Schritt in Richtung Normalität. Corona-Infizierte müssen sich ab kommenden Sonntag, 1. Mai, nur noch fünf statt zehn Tage in Isolation begeben. Das teilte der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) in Mainz mit. Für Kontaktpersonen von Infizierten gilt dann: Sie müssen – unabhängig von ihrem Impfstatus oder Alter – überhaupt nicht mehr in Quarantäne. Die Isolationspflicht gilt also nur noch für infizierte Personen.