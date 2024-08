Plus Bad Kreuznach

„Nix wie enunner“: Bad Kreuznacher Jahrmarkt startet am 16. August

i Der Bad Kreuznacher Jahrmarkt lockt Jahr für Jahr die Menschenmassen an. Foto: Charlotte Eberwien

Am übernächsten Wochenende verwandelt sich die Pfingstwiese in Bad Kreuznach wieder in ein Paradies für Adrenalinjunkies: Der Jahrmarkt lockt mit spektakulären Fahrgeschäften. Was es alles zu erleben gibt.