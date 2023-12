Bei Niedrigwasser haben Frachter am Mittelrhein erhebliche Probleme, 2018 und 2022 saß die Industrie wochenlang auf dem Trockenen. Das soll in Zukunft verhindert, zumindest abgemildert werden. Im Raum steht ein gigantisches Bauvorhaben, die Vertiefung der Fahrrinne. Wir fassen zusammen, was genau dahintersteckt – und wie der aktuelle Stand ist.