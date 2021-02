Monate ohne Haarschnitt – viele Rheinland-Pfälzer mit „Corona-Matten“ fiebern diesem Montag entgegen: Vom 1. März an dürfen im Land wieder die Friseure öffnen. In Geschäften bestellte Ware kann nicht mehr nur abgeholt, sondern unter strengen Auflagen auch in Läden anprobiert werden. Beim „Termin-Shopping“ darf aber immer nur ein Hausstand das Geschäft betreten.