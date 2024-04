Düsseldorf

Neuwieder soll IS unterstützt haben: Verhandlung in Düsseldorf

Von dpa

i Das Oberlandesgericht Düsseldorf. Foto: Marius Becker/picture alliance/dpa

Vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf muss sich am Mittwoch, 17. April, auch ein Mann aus dem Kreis Neuwied dafür verantworten, mutmaßlich die Terrororganisation IS finanziell unterstützt zu haben. Im Mai vergangenen Jahres hatte die Polizei mehrere Verdächtige verhaftet.