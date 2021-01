Koblenz

Mittelständische Betriebe werden sprachlich oft zum Rückgrat der Wirtschaft gemacht. Wenn man in diesem Bild bleiben möchte, dann dürfen die Handwerker des nördlichen Rheinland-Pfalz gleich mehrere Wirbel für sich beanspruchen. 20.050 Betriebe mit mehr als 100.000 Beschäftigen, die bauen, reparieren und sanieren, sind in der Handwerkskammer Koblenz organisiert. Im Jahr 2018 generierte der HwK-Bezirk fast 5 Prozent des Gesamtumsatzes aller Unternehmen in Rheinland-Pfalz.