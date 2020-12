Bernkastel-Kues/Hamburg

Covid-19 galt lange als Krankheit der Lunge und der Atemwege, doch inzwischen stellen die Ärzte immer mehr fest: Das neue Virus Sars-CoV-2 befällt als „Multiorganvirus“ auch andere Organe im Körper – und greift auch Nervenzellen an. Bernhard Jacob erlebt das derzeit an seinem Arbeitsplatz ganz hautnah: „Wir bekommen jetzt vermehrt Patienten mit neurologischen Folgeschäden von Covid-19“, berichtet der Neurologe und Oberarzt des Median Reha-Zentrums in Bernkastel-Kues: „Unsere Patienten haben schwere Lähmungen an Armen und vor allem an Beinen, die müssen praktisch wieder laufen lernen.“