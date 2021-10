Die Hochwasserzonen im Ahrtal werden nach Plänen des Landes Rheinland-Pfalz mehr als doppelt so groß wie bisher. Das Umweltministerium hat nun das lange erwartete Ergebnis seiner Neuberechnung vorgelegt, am Donnerstagabend wurden sie in der zweiten Zukunftskonferenz für das Ahrtal in der Mehrzweckhalle in Grafschaft öffentlich vorgestellt.