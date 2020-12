Rheinland-Pfalz

Mit der bereits zehnten Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat die Landesregierung den Rahmen für das Alltagsleben in Rheinland-Pfalz wieder neu abgesteckt. Die am Freitag veröffentlichte Verordnung hält die jüngsten Lockerungen fest und macht klare Vorgaben zu Abstandsgebot, Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen. Die Verordnung des Gesundheitsministeriums tritt am kommenden Mittwoch (24. Juni) in Kraft und gilt bis Ende August.