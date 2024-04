Nahverkehrstag in Koblenz: Weichenstellungen für die Zukunft oder Fahrt aufs Abstellgleis?

Quo vadis, Nahverkehr? Die gesamte Branche steht vor riesigen Herausforderungen, auch in Rheinland-Pfalz ( Foto: Stopp einer Mittelrheinbahn am Hauptbahnhof Koblenz). Wie soll die Mobilwende gelingen? Auch darum ging es jetzt beim Deutschen Nahverkehrstag in Koblenz.