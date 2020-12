Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 20:57 Uhr

Rheinland-Pfalz

Nachfolgerin von Volker Wissing: Daniela Schmitt führt die FDP in die Landtagswahl

Die Mainzer Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt soll die rheinland-pfälzische FDP als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl am 14. März führen. Das hat der Landesvorstand der Partei nach eigenen Angaben während seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen.