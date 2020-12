Köln/Mittelrhein

Gerade noch schwärmte sein ehemaliger musikalischer Partner Thomas Anders im „Journal“ unserer Zeitung von den Schönheiten des Mittelrheins – jetzt hat sich auch Dieter Bohlen (66) in unsere Region verliebt. Er würde am liebsten an den romantischen Mittelrhein ziehen, sagte er zur großen Überraschung der Einheimischen.