Plus Spangdahlem/Wittlich Nach Freispruch zu tödlicher Messer-Attacke bei Säubrennerkirmes: Aufschrei in den sozialen Medien Von Hans-Peter Linz i Das Foto zeigt den Gerichtssaal des US-Militärgerichts auf der US-Air Base Spangdahlem, rechts den Richtertisch. Foto: Harald Tittel/picture alliance/dpa Nach dem Freispruch eines amerikanischen Soldaten in einem Mordprozess, der den Tod eines Deutschen aufklären soll, werden in den sozialen Netzwerken schwere Vorwürfe gegen die deutschen Behörden erhoben. Lesezeit: 3 Minuten

„Justice for ...“, „Gerechtigkeit für ...“: Eine Kachel mit diesem Titel, auf der ein Bild eines während der Säubrennerkirmes im vergangenen Jahr ermordeten Wittlichers zu sehen ist, macht derzeit in den sozialen Medien die Runde. Knapp 3000 Likes auf Instagram sind am Sonntagnachmittag schon erfolgt, zur selben Zeit war die ...