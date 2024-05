Plus Rheinland-Pfalz

Nach Einsatz gegen mutmaßliche Rechtsextreme in Moselort Kröv: Mehrere Strafanzeigen laufen

Von Bernd Wientjes, dpa, ame

i Die Polizei hat am Wochenende in Kövenig zwei Ferienhäuser geräumt, weil sich dort rechtsgesinnte Personen getroffen haben sollen. Foto: Wolfgang Steil/dpa

Mit einem Großaufgebot rücken Einsatzkräfte der Polizei am Wochenende zu einer privaten Feier in einem Weindorf aus. Gegen die Gäste laufen nun mehrere Strafverfahren – unter anderem wegen Volksverhetzung. Was bisher bekannt ist.