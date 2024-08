Plus Rheinland-Pfalz/Solingen Nach der Bluttat von Solingen: Wie gut ist Rheinland-Pfalz auf Terrorattacken vorbereitet? Dirk Eberz , Lars Hennemann Von Tim Kosmetschke i Die Polizei in Rheinland-Pfalz zeigt mehr Präsenz bei Veranstaltungen, kündigt Innenminister Michael Ebling (SPD) nach der Gewalttat von Solingen an (Archivbild) Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa Mit verstärkter Polizeipräsenz reagiert das Land Rheinland-Pfalz auf den Terror von Solingen – bei anstehenden Weinfesten etwa werden die Beamten sich mehr zeigen, um den Bürgern Sicherheit zu geben, kündigt der Innenminister an. Doch wie gut ist das Land auf Terrorattacken vorbereitet? Funktionieren Frühwarnsysteme? Ein Sicherheitsexperte zeigt sich eher pessimistisch. Lesezeit: 6 Minuten

Nach der erschütternden Bluttat von Solingen zeigt die Polizei in Rheinland-Pfalz sichtbar verstärkte Präsenz, insbesondere bei Veranstaltungen. "Damit machen wir deutlich, dass wir sensibel auf diese Situation reagieren und dass die Bürger sich darauf verlassen können, dass die Politik da ist", sagte Landesinnenminister Michael Ebling (SPD) am Montag in Mainz. ...