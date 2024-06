Plus Rheinland-Pfalz

Nach den Unwettern rund um Pfingsten: Betroffene können Soforthilfe beantragen

i Enormer Regen und Hochwasser hatten rund um Pfingsten in Kirn-Sulzbach Schäden verursacht. Betroffene können eine finanzielle Soforthilfe des Landes beantragen. Foto: Sebastian Schmitt/picture alliance/dpa

Die Landesregierung stellt all jenen Menschen in Rheinland-Pfalz, die von den Unwetterereignissen rund um Pfingsten betroffen waren, eine finanzielle Soforthilfe zur Verfügung. Dies hat der Ministerrat am Dienstag beschlossen, wie Innenminister Michael Ebling (SPD) mitteilte.