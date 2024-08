Plus Kröv Nach dem Hoteleinsturz: So trauert Kröv um die Opfer der Katastrophe Von Ursula Bartz i Hohe Absperrwände verhindern am Tag nach dem Einsturz den Blick auf das betroffene Gebäude, das sich hinter dem Altbau der Reichsschenke Zum Ritter Götz befindet. Foto: Harald Tittel/dpa Es war ein befreiender Moment, als die letzte Überlebende aus den Trümmern gerettet werden konnte. Gleichzeitig sind die Gedanken bei den beiden Verstorbenen. Eines der Opfer ist wohl selbst ein Kröver. Lesezeit: 3 Minuten

„Wir sind alle fertig, aber glücklich“, sagt Einsatzleiter Jörg Teusch am Tag nach dem dramatischen Rettungseinsatz in Kröv. Mehr als 24 Stunden waren die Helfer seit der Nacht auf Mittwoch im Einsatz, um die Menschen zu retten, die in dem eingestürzten Hotel eingeklemmt waren. „Wir haben das Maximale erreicht, was ...