Plus Rheinland-Pfalz/Saarland

Nach dem Hochwasser: Lage an Mosel, Saar und im Kirner Land entspannt sich

Von dpa, ame, red

i Erst Dauerregen, dann Überschwemmungen: In Kirn-Sulzbach im Kreis Bad Kreuznach entstanden an Pfingsten deutliche Schäden, die Aufräumarbeiten laufen - genau wie im Saarland, das besonders schwer getroffen wurde. Foto: Sebastian Schmitt

Während nach dem Pfingsthochwasser an der Mosel schon wieder so etwas wie routinierter Alltag einzieht, ist daran im Kirner Land im Kreis Bad Kreuznach noch nicht wieder vollends zu denken. Die Überschwemmungen am Wochenende hatten etwa Kirn-Sulzbach und einige weitere Gemeinden stark getroffen.