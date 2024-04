Plus Rheinland-Pfalz Nach Ahr-Flut-Entscheidung: Koblenzer Anwalt fordert Rücktritt von Justizminister Mertin Von Johannes Mario Löhr i Nebenklagevertreter Christian Hecken (links) und Ralph Orth, Vater eines Opfers, sprechen in einer Pressekonferenz zu den zuvor in einer anderen Pressekonferenz vorgetragenen Ermittlungsergebnissen der Staatsanwaltschaft Koblenz. Hecken fordert nun den Rückritt von Justizminister Herbert Mertin (FDP). Foto: picture alliance/dpa/Thomas Frey Nichts Geringeres als den Rücktritt von Justizminister Herbert Mertin (FDP) hat der Koblenzer Rechtsanwalt Christian Hecken nach der Entscheidung der Koblenzer Staatsanwaltschaft, keine Anklage zu erheben, gefordert. Lesezeit: 2 Minuten

Der Koblenzer Rechtsanwalt Christian Hecken vertritt Opfer-Hinterbliebene, darunter auch Ralph und Inka Orth, die ihre Tochter Johanna (22) in der Ahr-Flut verloren. Hecken hatte bereits am Mittwoch, also einen Tag vor Verkündung der Entscheidung der Staatsanwaltschaft Koblenz, dass keine Anklage gegen den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), ...