Im August dieses Jahres ist ein mutmaßlicher Spion in Koblenz verhaftet worden. Könnte also – im Falle einer Anklageerhebung – das Koblenzer Oberlandesgericht (OLG) für den Prozess verantwortlich zeichnen? Und wie ist der Stand der Ermittlungen der Bundesanwaltschaft? Wir haben in Karlsruhe und im OLG nachgefragt.