Weil er ein Messer mit feststehender Klinge am Gürtel trug und damit über den Mainzer Weihnachtsmarkt ging, sollte ein Mann gegen am Mittwochnachmittag durch die Fußstreife der Mainzer Polizei kontrolliert werden. Unmittelbar mit der Ansprache entwickelte der 60-jährige Rheinhesse eine ungewöhnlich hohe Aggressivität gegen die Einsatzkräfte, heißt es in einer Pressemitteilung. Aufgrund seines unkalkulierbaren Verhaltens wurde er vorläufig festgenommen.