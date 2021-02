Mundschutz statt Clownsnase: So läuft der Corona-Karneval in Mainz und Köln

In der Corona-Kampagne kommt auch die ehrwürdige Fernsehsitzung „Mainz bleibt Mainz“ nicht in der gewohnten Form daher – so viel war im Vorfeld der Sendung schon klar: kein Publikum im Saal, vorab gedrehte Musikclips und vor allem keine Livesendung. Aber welche Redner würde der Südwestrundfunk (SWR) auf die Bühne heben? Am Sonntag lüftete der SWR das Geheimnis: „Moguntia“ Johannes Bersch, Florian Sitte als Angela Merkel, Lars Reichow und „Obermessdiener“ Andreas Schmitt halten die Fahne der politisch-literarischen Fastnacht hoch.