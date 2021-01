Rheinland-Pfalz

Ein illegal entsorgter Schrank am Waldrand hier, der Fastfood-Müll im Straßengraben da und überquellende Abfallbehälter an der Raststätte dort: Das sind alles Bilder, die für Verkehrsteilnehmer entlang von rheinland-pfälzischen Straßen und Autobahnen Alltag sind. Dem Land entstehen durch die Entsorgung der Müllberge jährlich Kosten in Millionenhöhe. Eine Virusinfektion sorgt nun dafür, dass die Kosten zuletzt weiter stiegen.