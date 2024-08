Plus Trier/Daun Mord an Dauner Arzt: Sind die Strafen für die drei Angeklagten zu milde? Von Rolf Seydewitz i Justizbedienstete bringen einen Angeklagten zur Urteilsverkündung in den Gerichtssaal. Der Jugendliche hat mit seinem Halbbruder und dessen Mutter einen Arzt aus der Eifel getötet und die Leiche beseitigt und wurde zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Foto: Harald Tittel/dpa Der Prozess gegen die drei Angeklagten im Fall des ermordeten Dauner Arztes sorgt auch nach dem Ende weiter für Diskussionen. Waren die Urteile des Trierer Landgerichts zu lasch? Darüber haben wir mit dem Trierer Strafrechtsprofessor Mohamad El-Ghazi gesprochen. Lesezeit: 5 Minuten

Der Trierer Prozess um die Ermordung eines 53 Jahre alten Orthopäden, der an seinem Arbeitsplatz in einem Krankenhaus in Daun beliebt und anerkannt war, hat großes Aufsehen erregt. In dieser Woche sind die Urteile gefallen. Die beiden jungen Angeklagten bekamen Jugendstrafen wegen Mordes: Der 18-Jährige muss neun Jahre ins Gefängnis, ...