Rheinland-Pfalz

Nach sechswöchiger Schulschließung fängt am Montag für zunächst 35.000 Jugendliche in Rheinland-Pfalz der Unterricht wieder an. Um die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu begrenzen, gelten dabei strenge Auflagen. Doch noch gibt es zum Start viele Sorgen und Fragen.