Möglicher Nachfolger von Ministerpräsident Bouffier: Hessischer Finanzminister Thomas Schäfer ist tot

Archivierter Artikel vom 28.03.2020, 21:39 Uhr

Die Leiche des CDU-Politikers wurde am Samstagvormittag an der ICE-Strecke Köln-Rhein/Main bei Hochheim am Main zwischen Mainz/Wiesbaden und Frankfurt gefunden. Die Ermittler gehen von einem Suizid aus. Wie aus einer Mitteilung der Staatskanzlei Hessen auf Twitter hervorgeht, teilte Bouffier mit, er sei fassungslos und geschockt. Er könne es kaum glauben, dass der 54-jährige Jurist so plötzlich und unerwartet zu Tode gekommen sei.

Über die Hintergründe des Todes war am Abend zunächst nichts bekannt. Schäfer war in den vergangenen Tagen mehrfach öffentlich aufgetreten, unter anderem um über finanzielle Soforthilfen des Landes Hessen für Unternehmen in der Corona-Krise zu informieren. Schäfer war seit knapp zehn Jahren Finanzminister in Hessen, er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder. Schäfer lebte mit seiner Familie in Mainz-Kostheim. dcc