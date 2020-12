Rheinland-Pfalz

Wer folgt auf das prominenteste Gesicht der Liberalen in Rheinland-Pfalz? Da sich Volker Wissing als designierter Generalsekretär auf Bundesebene sicher um ein Mandat für Berlin bewerben wird, stellt sich diese Frage. Aus Kreisen des rheinland-pfälzischen Vorstands hat unsere Zeitung erfahren, dass Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt die FDP als Spitzenkandidatin in die kommende Landtagswahl führen soll – falls der Parteitag dem zustimmt. Die Rheinland-Pfälzer wählen am 14. März. Die FDP will im November die Listen für die Bundestags- und die Landtagswahl an einem Tag aufstellen.