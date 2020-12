Rheinland-Pfalz

Software und künstliche Intelligenz sollen die Ermittlungen der rheinland-pfälzischen Polizei im Kampf gegen Kindesmissbrauch und gegen die Verbreitung von Kinderpornografie beschleunigen. Ein neues Programm soll „die Bewertung der Unmengen sichergestellter kinderpornografischer Bilder und Videos erleichtern“, kündigte Innenminister Roger Lewentz (SPD) an. Die Software zerlege Videos so in Sequenzen, dass ein Kriminalbeamter gleichzeitig vier bewegte Bilder sichten kann, und soll spätestens in acht Wochen ausgerollt sein, ergänzte der Präsident des Landeskriminalamtes (LKA), Johannes Kunz.