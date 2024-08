In Bassenheim ist Nikolaus Schwerdtfeger beliebt. Der Pfarrer gilt als engagiert und hilfsbereit. Besonders in der Jugendarbeit ist er in den 1980er-Jahren aktiv, Kaum jemand ahnt, dass der Geistliche eine dunkle Seite hat. Über fünf Jahre vergeht er sich an einem Messdiener. Der Fall wird im Bistum Trier vertuscht. Jetzt geht das Opfer an die Öffentlichkeit, damit sich weitere potenzielle Betroffene melden. Foto: Sascha Ditscher