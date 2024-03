Millionär gesucht: Welcher Rheinland-Pfälzer hat 1.141.636,70 Euro im Lotto gewonnen?

Lotto Rheinland-Pfalz hält Ausschau nach einem frischgebackenen Millionär: Ein Tipper oder eine Tipperin aus dem Bundesland hat in der Ziehung am Samstagabend 1.141.636,70 Euro im Spiel „6 aus 49“ gewonnen. Dabei wurden sechs Richtige (1, 5, 10, 20, 41, 48) mit einem Normalschein erzielt, der nur für diese eine Ziehung galt, wie die Lottogesellschaft mitteilt. Der Einsatz betrug lediglich 20,90 Euro. Zum Gewinn des Jackpots fehlte die richtige Superzahl 8.

Der Schein wurde in einer Annahmestelle im Großraum Mainz ins Spiel gegeben. Da er ohne Kundenkarte abgegeben wurde, muss sich der oder die Glückliche bei Lotto Rheinland-Pfalz melden, um den Gewinn geltend zu machen.

Bei dem Gewinn handelt es sich um den zweiten Millionengewinn dieses Jahres in Rheinland-Pfalz. Am Neujahrstag hatte eine Tippgemeinschaft aus dem Hunsrück1 Million in der Lotterie Neujahrs-Million gewonnen. red