Rheinland-Pfalz

Der Städtetag hat angesichts der in der Corona-Krise gewachsenen Aufgaben für die kommunalen Ordnungsdienste erneut eine bessere Ausstattung der Kräfte gefordert. „Die Kommunalen Ordnungsdienste sind an der Grenze der Belastbarkeit“, sagte der Geschäftsführer des Städtetags Rheinland-Pfalz, Fabian Kirsch, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Seit Beginn der Corona-Krise werde mit den Kontrollen viel von ihnen gefordert. Inzwischen habe sich dabei der Fokus auf Feiern im öffentlichen Raum mit Alkohol verschoben. Auf eine große Menschengruppe zuzugehen, die möglicherweise alkoholisiert sei, sei grundsätzlich gefährlicher als jemanden zu bitten, leiser zu sein.