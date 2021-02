Mehr als die Hälfte aller Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz wartet noch auf Corona-Impfstoff für Mitarbeiter. Das geht aus Zahlen hervor, die das Gesundheitsministerium in Mainz unserer Zeitung auf Anfrage mitgeteilt hat. Demnach haben von den landesweit 76 Krankenhäusern offiziell 44 noch gar keinen Impfstoff erhalten. An erst 15 Kliniken gab es inzwischen auch Zweitimpfungen.