Zeltingen-Rachtig/Koblenz

Über die vor knapp einem Jahr eröffnete Hochmoselbrücke rollt deutlich weniger Verkehr als zuvor angenommen. Eine Verkehrszählung im September hat ergeben, dass die Brücke am Tag im Schnitt von 12.600 Fahrzeugen genutzt wird, darunter 2000 Lastwagen, teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz in Koblenz mit. Eine Prognose von 2009 war für 2025 von gut 25.000 Fahrzeugen am Tag ausgegangen. Zuvor hatte die Zeitung „Trierischer Volksfreund“ darüber berichtet.