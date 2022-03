Das dürfte ein Paukenschlag in der Krankenhauslandschaft sein: Bis zum Jahresende soll aus der Marienhaus Stiftung in Waldbreitbach (Kreis Neuwied) und der Franziskus Stiftung in Münster der viertgrößte deutsche Klinikträger hinter den drei großen privaten Trägern Helios, Asklepios und Sana entstehen.