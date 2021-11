Plus

Wie war das noch gleich? Klimaschutz geht nicht ohne einen sozialen Ausgleich für die notgedrungen steigenden Kosten? So oder so ähnlich hört man es in vielen Reden, die sich mit den unausweichlichen Belastungen durch eine ambitionierte Klimaschutzpolitik befassen. Dabei steht vor allem auch das Auto im Fokus – zu Recht.