Rheinland-Pfalz

Es ist allmählich wie das Warten aufs Christkind: Europa hält den Atem an, während in Großbritannien und Kanada, in Mexiko, Bahrain und jetzt auch in den USA der Impfstoff von Biontech/Pfizer bereits ausgeliefert wird. Impfstoff, der in Mainz entwickelt wurde. Auch unsere Impfstruktur steht.