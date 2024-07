Plus Ahrtal/Berlin Mammutaufgabe Wiederaufbau: Die Kommunen im Ahrtal sind „über die Maßen beansprucht“ Von Tim Kosmetschke i Mit schwerem Gerät wird an der Ahr der Wiederaufbau der Bahnstrecke vorangetrieben. Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa „Es ist eine gewisse Ermüdung und Erschöpfung bei den Berichten der Beteiligten vor Ort deutlich zu spüren“: Das ist eine der Erkenntnisse, die Sandra Weeser aus einem öffentlichen Fachgespräch des Bundestags-Bauausschusses zum Wiederaufbau im Ahrtal gezogen hat. Wir sprachen mit der FDP-Bundestagsabgeordneten und Ausschussvorsitzenden kurz vor dem dritten Jahrestag der Flut über das Thema. Lesezeit: 4 Minuten

Drei Jahre. Drei Jahre sind inzwischen vergangen, seit eine gewaltige Flutwelle in weiten Teilen des Ahrtals Zerstörungen in kaum vorstellbaren Ausmaßen anrichtete. Nach dem Aufräumen begann bald der Wiederaufbau - bis heute prägen Bagger, Kräne und sonstige Baumaschinen das Bild an der Ahr. Es lärmt an allen Ecken und Enden. ...