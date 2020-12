Mainz

Der Himmel so blau, die Luft so klar, kein Kondensstreifen am Himmel – der tiefblaue Himmel über Deutschland war eines der bemerkenswertesten Phänomene während des Corona-Lockdown in Deutschland. Genau dafür interessieren sich nun die Wissenschaftler: Am Donnerstag zog über dem Rhein-Main-Gebiet, den Flughäfen Frankfurt, Köln und auch dem Flughafen Hahn im Hunsrück ein schlankes Forschungsflugzeug seine Runden: Halo soll den Stand der Luftverschmutzung in der Corona-Zeit erforschen.